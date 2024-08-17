В ночь с 17 на 18 августа, состоится вечер бокса, главным событием которого будет бой Сергея Деревянченко против Кристиана Мбилли. На кону будут стоять титулы WBC Continental Americas и WBA International.

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Как Мбилли оценил Деревянченко

Француз оценивает украинского боксера как очень сильного соперника, однако считает себя победителем боя.

Давно ждал такого оппонента. Деревянченко дрался со многими чемпионами, и он является лучшим вариантом для меня. Я должен быть лучшим во всем – технически, физически, по скорости. Думаю, я выиграю нокаутом или единогласным решением судей,

– отметил Кристиан Мбилли.

Справка. 21 апреля Сергей Деревянченко единогласным решением судей победил Вона Александера. Это был его первый бой с июня 2023 года, когда он проиграл Хаме Мунгуи.

Отметим, что бой между украинцем и французом состоится около 6 утра по киевскому времени. Трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.