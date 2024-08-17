У ніч з 17 на 18 серпня, відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій Сергія Дерев'янченка проти Крістіана Мбіллі. На кону стоятимуть титули WBC Continental Americas та WBA International.
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Як Мбіллі оцінив Дерев'янченка
Француз оцінює українського боксера як дуже сильного суперника, однак вважає себе переможцем бою.
Давно чекав на такого опонента. Дерев'янченко бився з багатьма чемпіонами, і він є найкращим варіантом для мене. Я повинен бути кращим у всьому – технічно, фізично, за швидкістю. Думаю, я виграю нокаутом чи одноголосним рішенням суддів,
– зазначив Крістіан Мбіллі.
Відзначимо, що бій між українцем і французом відбудеться близько 6 ранку за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.