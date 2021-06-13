На инстаграм-странице Украинской ассоциации футбола появились вдохновенные слова поддержки датскому футболисту. Обращение написали на двух языках и добавили фото Эриксена на поле.
Кстати Девушка Эриксена пыталась прорваться на поле, когда он потерял сознание: фото
Сборная Украины и ее главный тренер Андрей Шевченко решили поддержать футболиста совместно.
Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристиана Эриксона: Кристиан, держись, мы с тобой!
– говорится в заметке.
Эриксену стало плохо на поле: коротко
- 12 июня во время матча между сборными Дании и Финляндии датский футболист Кристиан Эриксен принял мяч и потерял сознание.
- Игру срочно остановили, медики прямо на футбольном поле провели реанимационные меры. Эриксену пришлось делать непрямой массаж сердца.
- С поля Эриксена вынесли на носилках и экстренно госпитализировали.
- В УЕФА приняли решение об остановке матча.
- По словам агента Эриксена Мартина Шутса, футболист пришел в себя и уже "может говорить".