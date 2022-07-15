От остановки сердца на Евро до топ-клуба АПЛ: Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально объявил о трансфере Кристиана Эриксена. Карьера полузащитника из ужасов превратилась в мечту.

Невероятный карьерный скачок

Карьера 30-летнего атакующего полузащитника перевернулась с ног на голову. На чемпионате Европы-2020 Кристиан Эриксен пережил остановку сердца на футбольном поле, как 15 июля 2022 года стал игроком топового европейского клуба.

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Манчестер Юнайтед переманил лидера сборной Дании из Брентфорда, куда перешел Эриксен после операции на сердце.

Кристиан заключил контракт с "красными дьяволами" до 30 июня 2025 года.

Новоиспеченный игрок МЮ кратко прокомментировал свой трансфер, назвав МЮ особой командой.

Манчестер Юнайтед – особый клуб, и я не могу дождаться дебютирования. Я имел честь играть на "Олд Траффорд" много раз, но делать это в красной футболке Юнайтед будет невероятным чувством,

– сказал полузащитник.

Еще в апреле сообщалось, что МЮ интересуется Эриксеном. Теперь эти слухи стали реальностью.