Вышел на замену и сразу забил

Эриксен вернулся к выступлениям в футболе в начале 2022 года. Он подписал контракт с английским Брентфордом, сообщает 24 канал.

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В марте полузащитник получил вызов в национальную команду на товарищеские поединки. Дания уже прошла на чемпионат мира-2022 и не производит отборочные матчи плей-офф.

Эриксен вышел на поле во второй половине матча и сразу же отличился забитым мячом.

Центральный полузащитник отличился голом на 47-й минуте. Это был его первый матч за Данию, после остановки сердца на Евро-2020.

Эриксен обладал возможностью отличиться и дублем в матче против Нидерландов. Однако в одном из эпизодов попал в штангу, а сама игра закончилась поражением датчан со счетом 2:4.

Видео гола

Эриксен пропускал матчи сборной Дании, происходившие в период с сентября по ноябрь, продолжая возобновление после коллапса на Евро-2020.

Во вторник, 29 марта, сборная Дании сыграет в товарищеском матче против команды Сербии.