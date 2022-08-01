Официальное заявление клуба

В Кристалле отрицали свою причастность к псевдо команде, созданной оккупантами. Там подчеркнули, что ни один член клуба не имеет отношения к фрегату.

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Официально. Ни один из нынешних работников руководящего, тренерского и административного состава МФК Кристалл Херсон не имеет отношения к созданным после 24 февраля в городе Херсоне футбольным клубам или их подобию,

– сообщили в клубе.

Что известно о псевдоклубе в Херсоне

О создании на базе херсонского Кристалла клуба Фрегат оккупанты заявили 29 июля.

Возглавить псевдоклуб решил бывший тренер Кристалла Сергей Шевченко. 64-летний украинец уже встретился с самопровозглашенным главой так называемой Херсонской военно-гражданской администрации.

На момент "назначения" в оккупационный клуб Сергей Шевченко действительно не был причастен к деятельности херсонского Кристалла: последний раз с клубом он сотрудничал в начале 2021 года.

Начиная с 2014 года Шевченко тренировал ВСК-Таврию из оккупированного Крыма, российский Сахалин, Таврию из Берислава Херсонской области, Кристалл и Николаев.