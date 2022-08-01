Офіційна заява клубу

У Кристалі заперечили свою причетність до псевдо команди, яку створили окупанти. Там наголосили, що жоден член клубу не має відношення до фрегата.

До теми Перейшов на бік ворога: екстренер Кристала очолив у Херсоні створений окупантами клуб

Офіційно. Жоден із нинішніх працівників керівного, тренерського та адміністративного складу МФК Кристал Херсон не має відношення до створених після 24 лютого у місті Херсоні футбольних клубів або їх подоби,

– повідомили у клубі.

Що відомо про псевдоклуб в Херсоні

Про створення на базі херсонського Кристала клубу Фрегат окупанти заявили 29 липня.

Очолити псевдоклуб вирішив колишній тренер Кристала Сергій Шевченко. 64-річний українець вже зустрівся з самопроголошеним головою так званої Херсонської військово-цивільної адміністрації.

На момент "призначення" в окупаційний клуб Сергій Шевченко і справді не був причетним до діяльності херсонського Кристала: востаннє з клубом він співпрацював на початку 2021 року.

Починаючи з 2014 року, Шевченко тренував ТСК-Таврію з окупованого Криму, російський Сахалін, Таврію з Берислава Херсонської області, Кристал та Миколаїв.