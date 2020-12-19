Англійський Ліверпуль попри травми набирає форму. "Мерсисайдці" у суботу, 19 грудня, здобули найрозгромнішу перемогу у сезоні-2020/2021, розбивши Крістал Пелес у 14 турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Крістал Пелес – Ліверпуль 0:7

Голи: Мінаміно, 3, Мане, 35, Фірміно, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

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Парад голів у лондонському матчі розпочався уже на 3-й хвилині, пише 24 канал. Мінаміно не зустрів опору у штрафному та прошив голкіпера "орлів".

У середині тайму перевагу гостей збільшив Мане, якому оборонці Крістал Пелес дали пробити з меж штрафного. Гол у роздягальну після стрімкої атаки забив Фірміно.

По перерві, мов на тренуванні з дальньої дистанції відзначився капітан Ліверпуля Хендерсон. Після нього дубль оформив бразилець Фірміно, познущавшись з оборонців та воротаря.

Добив господарів Салах, який за 3 хвилини оформив дубль. Спершу нападник замкнув подачу ударом головою, а згодом у стилі Ар'єна Роббена "поклав" м'яч у верхній кут воріт – 7:0!

Крістал Пелес – Ліверпуль відеоогляд