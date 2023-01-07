Аль-Наср внес Роналду в заявку чемпионата: клуб избавился именитого камерунца

Звездный португалец Криштиану Роналду готовится к дебюту за саудовский клуб. Все формальные препятствия выступлениям форварда устранены.

Мегатрансфер Криштиану Роналду приковал внимание болельщиков всего мира к чемпионату Саудовской Аравии. Дебют португальца в новой команде состоится совсем скоро.

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Рокировка нападающих

По информации журналиста Руди Галетти, Аль-Наср заявил Роналду на чемпионат Саудовской Аравии. Официальное объявление состоится в течение следующих 48 часов.

Препятствием для этого был превышенный лимит легионеров. Чтобы уладить ситуацию, команда распрощалась с форвардом Венсаном Абубакаром.

Камерунец не чувствовал себя счастливым в Аль-Насре, и с радостью согласился на смену обстановки. Ожидается, что 30-летний форвард уйдет в аренду в Манчестер Юнайтед.

Из-за двухматчевой дисквалификации Роналду уже пропустил одну игру чемпионата (6 января), так что ему осталось наблюдать с трибун за поединком 14 января.

Дебют обладателя пяти "Золотых мячей" ожидается 22 января в игре 14 тура чемпионата против Аль-Иттифака.