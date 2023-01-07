Мегатрансфер Кріштіану Роналду прикував увагу вболівальників усього світу до чемпіонату Саудівської Аравії. Дебют португальця в новій команді відбудеться зовсім скоро.

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Рокировка нападників

За інформацією журналіста Руді Галетті, Аль-Наср заявив Роналду на чемпіонат Саудівської Аравії. Офіційне оголошення відбудеться протягом наступних 48 годин.

Перешкодою для цього був перевищений ліміт легіонерів. Щоб владнати ситуацію команда розпрощалася із форвардом Венсаном Абубакаром.

Камерунець не відчував себе щасливим у Аль-Насрі, тож із радістю погодився на зміну обстановки. Очікується, що 30-річний форвард піде в оренду до Манчестер Юнайтед.

Через двоматчеву дискваліфікацію Роналду вже пропустив одну гру чемпіонату (6 січня), тож йому залишилося спостерігати з трибун за поєдинком 14 січня.

Дебют володаря п'яти "Золотих м'ячів" очікується 22 січня у грі 14-го туру чемпіонату проти Аль-Іттіфаку.

Цікаво, що під час першої пресконференції Роналду курйозно помилився. Футболіст заявив, що продовжить свою кар'єру у Південній Африці, а не в Західній Азії, де знаходиться Саудівська Аравія. Зірковому португальцю варто купити шкільний підручник географії, щоб він дізнався, у якій частині світу знаходиться його нова команда.