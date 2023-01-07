Мегатрансфер Криштиану Роналду приковал внимание болельщиков всего мира к чемпионату Саудовской Аравии. Дебют португальца в новой команде состоится совсем скоро.

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Рокировка нападающих

По информации журналиста Руди Галетти, Аль-Наср заявил Роналду на чемпионат Саудовской Аравии. Официальное объявление состоится в течение следующих 48 часов.

Препятствием для этого был превышенный лимит легионеров. Чтобы уладить ситуацию, команда распрощалась с форвардом Венсаном Абубакаром.

Камерунец не чувствовал себя счастливым в Аль-Насре, и с радостью согласился на смену обстановки. Ожидается, что 30-летний форвард уйдет в аренду в Манчестер Юнайтед.

Из-за двухматчевой дисквалификации Роналду уже пропустил одну игру чемпионата (6 января), так что ему осталось наблюдать с трибун за поединком 14 января.

Дебют обладателя пяти "Золотых мячей" ожидается 22 января в игре 14 тура чемпионата против Аль-Иттифака.

Интересно, что во время первой пресс-конференции Роналду курьезно ошибся. Футболист заявил, что продолжит свою карьеру в Южной Африке, а не в Западной Азии, где находится Саудовская Аравия. Звездному португальцу стоит купить школьный учебник географии, чтобы он узнал, в какой части света находится его новая команда.