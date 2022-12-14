Кріштіану Роналду зі збірною Португалії вилетів у чвертьфіналі ЧС-2022, поступившись Марокко.

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Ще перед стартом турніру гравець залишився без клубу – англійський Манчестер Юнайтед розірвав з ним контракт після скандального інтерв'ю. Тож зараз Роналду перебуває у пошуку нової команди. Але поки пропозицій від топових команд не було. Лише клуби з Саудівської Аравії проявляють до нього інтерес.

Сам Роналду вирішив не витрачати час надарма, і тепер підтримує форму на базі футбольного клубу Реал в Вальдебебасі. Тренується він на полі, яке використовує основна команда "вершкових", але займається португалець окремо від команди зі своїм тренером. І навіть сином.

А коли про тренування Роналду дізналися вихованці академії клубу, які займалися неподалік, то вони створили невеликий переполох, адже кожен хотів сфотографуватися з зіркою футболу.

За даними журналістів, дозвіл проводити тренування на базі Роналду отримав від президента клубу Флорентіно Переса. Попри те, що португалець покинув мадридський клуб у 2018 році, він підтримує хороші стосунки з керівництвом.

Хоча влітку 2022 року було чимало розмов, що Роналду може повернутися в Реал. Адже ще тоді він хотів покинути Манчестер Юнайтед, який не вийшов в Лігу чемпіонів. Але тоді тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті заблокував цей перехід. Тож мова про те, щоб і зараз підписати Роналду Реалом, не йде. Тому він і тренується окремо від команди.

При цьому видання Madrid Xtra повідомляє, що Роналду готовий був би приєднатися до Реала навіть на мінімальну зарплату. Але в клубі не хочуть йти на цей крок, зважаючи, що в них цих позиціях на полі добре себе проявляють Вінісіус Жуніор та Карім Бензема. Також перепоною є вік гравця – йому 37 років.