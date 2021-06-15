Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы: видео

Криштиану Роналду в первом же матче Евро-2020 установил сразу два рекорда. Он стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы.
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на матч против Венгрии на Евро-2020. Для него это пятый чемпионат Европы, что стало рекордом среди футболистов. До этого никто не выступал на пяти чемпионатах Европы.
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В этом же матче он оформил дубль. И вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы.
Когда Роналду забивал голы на Евро
До Евро-2020 в активе Криштиану Роналду было девять забитых голов. И он делил первое место с Мишелем Платини в списке бомбардиров. До этого Роналду забивал на:
- Евро-2004 – два гола
- Евро-2008 – один гол
- Евро-2012 – три гола
- Евро-2016 – три гола
На Евро-2020 первый гол, который и вывел Роналду на первое место в списке бомбардиров, он забил с пенальти.
Видео первого гола Роналду в матче с Венгрией
А уже после этого был и второй гол Роналду в этом матче. Его португалец забил уже в компенсированное арбитром время.
Видео второго гола Роналду в матче с Венгрией