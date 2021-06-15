Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы: видео

Криштиану Роналду в первом же матче Евро-2020 установил сразу два рекорда. Он стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на матч против Венгрии на Евро-2020. Для него это пятый чемпионат Европы, что стало рекордом среди футболистов. До этого никто не выступал на пяти чемпионатах Европы.

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В этом же матче он оформил дубль. И вышел на первое место по количеству голов на чемпионатах Европы.

Когда Роналду забивал голы на Евро

До Евро-2020 в активе Криштиану Роналду было девять забитых голов. И он делил первое место с Мишелем Платини в списке бомбардиров. До этого Роналду забивал на:

Евро-2004 – два гола

Евро-2008 – один гол

Евро-2012 – три гола

Евро-2016 – три гола

На Евро-2020 первый гол, который и вывел Роналду на первое место в списке бомбардиров, он забил с пенальти.

Видео первого гола Роналду в матче с Венгрией

А уже после этого был и второй гол Роналду в этом матче. Его португалец забил уже в компенсированное арбитром время.

Видео второго гола Роналду в матче с Венгрией