Все в руках Аль-Насра: Криштиану Роналду признался, когда и где завершит карьеру

Футбольный путь легендарного игрока подходит к концу. Португалец уже принял важное решение.

Криштиану Роналду определился, когда и где завершит карьеру. Нападающий все подробно распланировал.

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Последний крупный турнир

Португальский звездный исполнитель годами радовал своей игрой своих фанатов и огорчал болельщиков оппонентов. Но вот Криштиану не вечен, потому все же его легендарная карьера подходит к концу. Роналду уже успел определиться, где и когда он зарешит путь футболиста. Португалец уже сообщил боссам Аль-Насру, что он собирается продлить с ними контракт до 2027 года.

Дело в том, что Роналду еще хочет засиять на самом престижном футбольном турнире, а именно на чемпионате мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Уже после розыгрыша Мундиаля Криштиану собирается завершить карьеру именно в Саудовской Аравии в 2027 году. Стоит напомнить, что извечный соперник португальца Лионель Месси также хочет изменить обстановку в конце карьеры. Многократный обладатель "Золотого мяча" собирается перебраться в Ньюэллс Олд Бойз, где он начинал свой футбольный путь

Португалец в Саудовской Аравии