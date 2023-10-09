Все в руках Аль-Насра: Криштиану Роналду признался, когда и где завершит карьеру
Источник:Али Аль-Харби
Футбольный путь легендарного игрока подходит к концу. Португалец уже принял важное решение.
Криштиану Роналду определился, когда и где завершит карьеру. Нападающий все подробно распланировал.
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Последний крупный турнир
Португальский звездный исполнитель годами радовал своей игрой своих фанатов и огорчал болельщиков оппонентов. Но вот Криштиану не вечен, потому все же его легендарная карьера подходит к концу. Роналду уже успел определиться, где и когда он зарешит путь футболиста. Португалец уже сообщил боссам Аль-Насру, что он собирается продлить с ними контракт до 2027 года.
Дело в том, что Роналду еще хочет засиять на самом престижном футбольном турнире, а именно на чемпионате мира, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Уже после розыгрыша Мундиаля Криштиану собирается завершить карьеру именно в Саудовской Аравии в 2027 году. Стоит напомнить, что извечный соперник португальца Лионель Месси также хочет изменить обстановку в конце карьеры. Многократный обладатель "Золотого мяча" собирается перебраться в Ньюэллс Олд Бойз, где он начинал свой футбольный путьКстати говоря. Недавно Роналду объявил, что его легендарное противостояние с Месси уже завершено.
Португалец в Саудовской Аравии
- Криштиану перебрался в Аль-Насру в январе 2023 года после скандального расторжения контракта с МЮ. Португалец стал одним из первых звездных игроков, перешедших к Ближнему Востоку, а также, возможно, и тем, кто открыл игроку путь к саудовскому первенству, по его словам. Все потому, что в азиатский чемпионат впоследствии действительно переехало немало звезд (Карим Бензема, Неймар и другие).
- Роналду успел сыграть в нынешнем сезоне за "Принцев Неджда" 11 матча, а которых забил 11 голов и отдал 2 ассиста (в общей сложности отличился за Аль-Наср 25 раз и отдал 8 результативных передач).
- Недавно Криштиану, который любит поскандалить в Саудовской Аравии, выиграл свой первый трофей с Аль-Насром, а именно арабскую Лигу чемпионов.
- Сейчас Transfermarkt оценивает Роналду в 15 миллионов евро, хотя его максимальная стоимость составляла 120 миллионов евро.