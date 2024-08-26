Ближайшей зимой легендарному футболисту будет уже 40 лет. Поэтому приближается завершение его карьеры.

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Криштиану будет держать все до последнего в секрете

Форвард саудовского Аль-Насра признался, что уже думает об окончании выступлений в сборной Португалии:

Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды – это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное.

Также португалец рассказал, планирует ли в будущем построить тренерскую карьеру. Он заявил, что пока не думает об этом, но и не стал исключать такую возможность.

"Сейчас идея быть тренером какой-либо команды не приходит мне в голову. Я не вижу там своего будущего. Я вижу, что буду заниматься чем-то другим вне футбола, но только Бог знает, каким будет будущее", – заявил Роналду.

К слову. Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству матчей и голов в истории любой национальной сборной. Он провел за Португалию 212 поединков, в которых забил 130 мячей и отдал 45 ассистов.

Отметим, что следующий матч сборная Португалии проведет 5 сентября в Лиге наций. Соперником "лузитанов" будет национальная команда Хорватии.