Найближчої зими легендарному футболісту буде вже 40 років. Тож наближається завершення його кар'єри.

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Кріштіану триматиме все до останнього в секреті

Форвард саудівського Аль-Насра зізнався, що вже думає про закінчення виступів у збірній Португалії:

Я безмірно пишаюся тим, що представляю кольори своєї національної команди – це мрія! Тому, коли я вирішу залишити збірну Португалії, я нікого заздалегідь не попереджу. Це буде дуже спонтанне рішення з мого боку, але й дуже продумане.

Також португалець розповів, чи планує в майбутньому побудувати тренерську кар'єру. Він заявив, що наразі не думає про це, але й не став виключати таку можливість.

"Зараз ідея бути тренером будь-якої команди не спадає мені на думку. Я не бачу там свого майбутнього. Я бачу, що займатимуся чимось іншим поза футболом, але тільки Бог знає, яким буде майбутнє", – заявив Роналду.

До слова. Кріштіану Роналду є рекордсменом за кількістю матчів і голів в історії будь-якої національної збірної. Він провів за Португалію 212 поєдинків, у яких забив 130 м'ячів і віддав 45 асистів.

Зазначимо, що наступний матч збірна Португалії проведе 5 вересня у Лізі націй. Суперником "лузітанів" буде національна команда Хорватії.