Несмотря на приближение завершения карьеры Криштиану Роналду остается одним из самых популярных спортсменов. Португалец имеет рекордное количество подписчиков в инстаграм – более 636 миллионов.

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Роналду раскрыл карты

Теперь же Криштиану открыл собственный ютуб-канал, который бьет рекорды в первые же дни. На нем португалец опубликовал уже более десятка видео. И в одном из них Роналду кое в чем проговорился.

В ролике CR7 снимался вместе со своей второй половинкой Джорджиной Родригес и в начале представил ее как свою жену. Кроме того, во время видео на пальцах у девушки и футболиста были заметна обручальные кольца.

Ранее Роналду и Родригес не объявляли о свадьбе, хотя в свое время Криштиану делал Джорджине предложение. Пара встречается уже восемь лет.

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Что известно о звездной паре

До встречи с испанкой Криштиану уже имел троих детей – сын Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матео. Сама же Родригес родила в паре с футболистом двух дочерей – Алану Мартину и Беллу Эмеральду.

30-летняя Родригес не была очень известной до встречи с Роналду. Девушка является моделью и занимается латинскими танцами. Кроме того, в 2022 году она стала продюсером документального фильма о себе под названием "Я Джорджина".