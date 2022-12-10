В третьем четвертьфинале ЧМ-2022 произошла громкая сенсация. Марокко смогло выбить Португалию и стать первой африканской сборной-полуфиналисткой Мундиаля.

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Главная звезда португальцев Криштиану Роналду вышел на замену, но не смог пробить Ясина Буну. Впрочем, это не помешало CR7 установить очередной рекорд, пишет 24 канал.

Не только голеадор, но и гвардеец

Для 37-летнего нападающего это был 196 поединок в футболке национальной команды. По этому показателю он сравнялся с мировым рекордсменом по количеству матчей любой сборной. Также 196 матчей наиграл за сборную Кувейта Бадер Аль Мутава.

На один поединок меньше сыграл малазиец Со Чи Ен. Стоит отметить, что Роналду также самый результативный футболист среди всех национальных команд. На его счету 118 чётких ударов.

Прощаемая Криштиану с Мундиалем

Очень возможно, что это был последний Мундиаль для 37-летнего Роналду. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов и выигрыш чемпионата Европы в 2016 году, Криштиану еще не имел ни одной медали ЧМ.

Форвард отыграл на пяти чемпионатах мира, начиная с 2006 года, и на каждом турнире забивал. Всего на его счету 8 голов в 21 матче на Мундиалях. Ближе всего к награде Криштиану был как раз на своем первом ЧМ.

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Тогда в Германии команда дошла до полуфинала, но уступила там французам и в конце концов заняла четвертое место. Всего в футболке сборной Португалии CR7 наиграл 196 матчей, забив 118 голов. По этим показателям он является рекордсменом среди всех сборных как по количеству игр, так и по головам.