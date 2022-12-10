У третьому чвертьфіналі ЧС-2022 сталася голосна сенсація. Марокко змогло вибити Португалію та стати першою африканською збірною-півфіналісткою Мундіалю.

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Головна зірка португальців Кріштіану Роналду вийшов на заміну, але не зміг пробити Ясіна Буну. Втім це не завадило CR7 встановити черговий рекорд, пише 24 канал.

Не тільки голеадор, а ще і гвардієць

Для 37-річного нападника це був 196 поєдинок у футболці національної команди. За цим показником він зрівнявся із світовим рекордсменом за кількістю матчей за будь-яку збірну. Також 196 матчів награв за збірну Кувейта Бадер Аль-Мутава.

На один поєдинок менше зіграв малазієць Со Чі Ен. Варто зазначити, що Роналду також є найрезультативнішим футболістом серед всіх національних команд. На його рахунку 118 точних ударів.

Прощанна Кріштіану з Мундіалем

Дуже ймовірно, що це був останній Мундіаль для 37-річного Роналду. Попри п'ять перемог в Лізі чемпіонів та виграш чемпіонату Європи у 2016 році Кріштіану ще не мав жодної медалі ЧС.

Форвард відіграв на п'ятьох чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року, і на кожному турнірі забивав. Всього на його рахунку 8 голів у 21 матчі на Мундіалях. Найближче до нагороди Кріштіану був як раз на своєму першому ЧС.

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Тоді у Німеччині команда дійшла до півфіналу, але поступилась там французам і зрештою посіла четвете місце. Всього у футболці збірної Португалії CR7 награв 196 матчів, забивши 118 голів. За цими показниками він є рекордсменом серед всіх збірних як по кількості ігор, так і голів.