Это не конец: Криштиану Роналду дал первый комментарий на представлении игроком Аль-Наср

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально стал игроком клуба Аль-Наср из Саудовской Аравии. 3 января 2023 года он прибыл в Эр-Рияд, где дал пресс-конференцию как игрок команды.

Криштиану Роналду во время общения с журналистами не уставал нахваливать себя и свой новый клуб, соглашение с которым он подписал 30 декабря 2022 года. Случилось это после того, как футболист остался без команды, когда английский Манчестер Юнайтед расторг с ним сделку из-за скандального интервью.

"Я уникальный игрок. Я побил все рекорды, и я тоже сделаю это здесь. Потому что я уникальный игрок. Для меня это нормально", – заявил Роналду.

Достойно внимания Не рекордная зарплата в истории: сколько Роналду действительно будет получать в Аль-Насре

Такое же мнение высказал он и о своем контракте с клубом, который сделает его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире: "Это уникальный контракт, потому что я уникальный игрок".

Рассказал игрок и о том, что у него были приглашения из команд Португалии, США, Бразилии и Австралии. Но выбрал Аль-Наср, ведь дал слово.

При этом в клуб из Саудовской Аравии он перешел не только ради футбола.

"Моя миссия в Европе завершилась – я играл за самые большие клубы, выиграл все. Теперь это новый вызов. Это не конец для меня. Лига Саудовской Аравии очень конкурентна. Я знаю, что люди этого не знают. Я здесь не только ради футбола. Я хочу изменить менталитет и то, как люди смотрят на футбол в Саудовской Аравии", – заявил Роналду.