Роналду считает, что он способен еще продемонстрировать свои силы на самом высоком уровне. Его цель – Евро-2024, которое пройдет в Германии. Хотя он понимает, что находится не в самой лучшей форме.

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Роналду не собирается заканчивать выступить за свою сборную даже в том случае, если Фернандо Сантуш останется во главе сборной. Между тренером и игроком возникали конфликты, но для Криштиана, наверное, более важна эмблема на груди, чем собственно его. Или Роналду просто хочет всем доказать, что на ЧМ-2022 как раз его не хватило португальцам.

Кстати говоря, недавно сообщалось, что Португалию может возглавить Жозе Моуриньо. Особый вероятно будет совмещать работу в клубе и сборной.

Также Роналду связывает свою нелучшую игру с конфликтами в МЮ. К слову, Криштиану стал единственным игроком на ЧМ-2022, у которого не было действующего контракта с клубом.