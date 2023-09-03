Новая вершина Роналду: звездный португалец поднял планку бомбардирского рекорда
Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что возраст рекордам не помеха. Нападающий саудовского Аль-Насру довел счет забитым голам до 850.
В субботу, 2 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Хазем и Аль-Наср. Традиционно повышенное внимание было приковано к звезде мирового футбола Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.
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Шедевр Роналду обновил рекорд
Аль-Наср разгромил скромный Аль-Хазем, в составе которого пока нет звезд первой величины, со счетом 5:1. Большой вклад в победу принес Роналду, отличившийся голом и двумя ассистами.
Видео гола Роналду
Благодаря результативному удару португалец обновил мировой рекорд по забитым голам. Теперь на счету Кришти 850 мячей за карьеру в официальных поединках.
Топ-5 лучших бомбардиров в официальных матчах
- 1. Криштиану Роналду – 850
- 2. Лионель Месси – 818
- 3. Пеле – 762
- 4. Ромарио – 755
- 5. Ференц Пушкаш – 724
В составе Аль-Насра голами также отметились Гариб, Аль-Хайбари, Садио Мане и соотечественник Роналду Отавио, ставший самым дорогим трансфером в истории клуба.
Вторая молодость Роналду
Отметим, что новый сезон удивительно удачно начинается для Роналду. В трех последних матчах он не покидал поле без забитых мячей. В общей сложности CR7 в сезоне-2023/24 сыграл 5 матчей, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Похоже, что чемпионат Саудовской Аравии именно тот турнир, который был необходим Роналду на финише карьеры.
В чемпионате Аль-Наср занимает 6 место после 5 сыгранных туров. В активе команды Роналду 9 очков. В турнире лидирует Аль-Хиляль, в составе которого сверкают марокканец Буну, португалец Рубен Невеш и сербы Сергей Милинкович-Савич с Александаром Митровичем.