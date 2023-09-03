Новая вершина Роналду: звездный португалец поднял планку бомбардирского рекорда

Криштиану Роналду в очередной раз доказал, что возраст рекордам не помеха. Нападающий саудовского Аль-Насру довел счет забитым голам до 850.

В субботу, 2 сентября, состоялся матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами Аль-Хазем и Аль-Наср. Традиционно повышенное внимание было приковано к звезде мирового футбола Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

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Шедевр Роналду обновил рекорд

Аль-Наср разгромил скромный Аль-Хазем, в составе которого пока нет звезд первой величины, со счетом 5:1. Большой вклад в победу принес Роналду, отличившийся голом и двумя ассистами.

Видео гола Роналду

Благодаря результативному удару португалец обновил мировой рекорд по забитым голам. Теперь на счету Кришти 850 мячей за карьеру в официальных поединках.

Топ-5 лучших бомбардиров в официальных матчах

1. Криштиану Роналду – 850

2. Лионель Месси – 818

3. Пеле – 762

4. Ромарио – 755

5. Ференц Пушкаш – 724

В составе Аль-Насра голами также отметились Гариб, Аль-Хайбари, Садио Мане и соотечественник Роналду Отавио, ставший самым дорогим трансфером в истории клуба.

Вторая молодость Роналду

Отметим, что новый сезон удивительно удачно начинается для Роналду. В трех последних матчах он не покидал поле без забитых мячей. В общей сложности CR7 в сезоне-2023/24 сыграл 5 матчей, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Похоже, что чемпионат Саудовской Аравии именно тот турнир, который был необходим Роналду на финише карьеры.

В чемпионате Аль-Наср занимает 6 место после 5 сыгранных туров. В активе команды Роналду 9 очков. В турнире лидирует Аль-Хиляль, в составе которого сверкают марокканец Буну, португалец Рубен Невеш и сербы Сергей Милинкович-Савич с Александаром Митровичем.