У суботу, 2 вересня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між командами Аль-Хазем та Аль-Наср. Традиційно, підвищена увага була прикута до зірки світового футболу Кріштіану Роналду, повідомляє 24 Канал.

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Шедевр Роналду оновив рекорд

Аль-Наср розгромив скромний Аль-Хазем, в складі якого досі немає зірок першої величини, з рахунком 5:1. Великий внесок в перемогу доклав Роналду, який відзначився голом та двома асистами.

Відео голу Роналду

Завдяки результативному удару португалець оновив світовий рекорд за забитими голами. Тепер на рахунку Крішті 850 м'ячів за кар'єру в офіційних поєдинках.

Топ-5 найкращих бомбардирів в офіційних матчах

1. Кріштіану Роналду – 850

2. Ліонель Мессі – 818

3. Пеле – 762

4. Ромаріо – 755

5. Ференц Пушкаш – 724

У складі Аль-Насру голами також відзначилися Гаріб, Аль-Хайбарі, Садіо Мане та співвітчизник Роналду Отавіо, який став найдорожчим трансфером в історії клубу.

Друга молодість Роналду

Зазначимо, що новий сезон напрочуд вдало починається для Роналду. У трьох останніх матчах він не залишав поле без забитих м'ячів. Загалом CR7 в сезоні-2023/24 зіграв 5 матчів, забив 6 голів та віддав 5 асистів. Схоже, що чемпіонат Саудівської Аравії саме той турнір, який потрібен був Роналду на фініші кар'єри.

У чемпіонаті Аль-Наср посідає 6 місце після 5 зіграних турів. В активі команди Роналду 9 очок. Наразі в турнірі лідирує Аль-Хіляль, у складі якого виблискують марокканець Буну, португалець Рубен Невеш та серби Сєргєй Милинкович-Савич з Александаром Митровичем.