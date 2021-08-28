Криштиану Роналду не получит 7 номер в Манчестер Юнайтед: причина

Форвард Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед. Пока не было официальной информации о том, под каким номером 36-летний португалец будет выступать.

По правилам АПЛ, Роналду не сможет взять номер 7, под которым ранее выступал за манкунианцев, а после за Реал и Ювентус.

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Бывший номер Роналду занят нападающим Эдинсоном Кавани. Правила лиги запрещают футболистам менять номера по ходу сезона. Роналду сможет взять "семерку" только если Кавани покинет Манчестер Юнайтед.

Goal сообщает, что португалец сможет выбрать в МЮ один из следующих номеров– 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

Карьера Роналду: коротко