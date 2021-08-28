По правилам АПЛ, Роналду не сможет взять номер 7, под которым ранее выступал за манкунианцев, а после за Реал и Ювентус.
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Бывший номер Роналду занят нападающим Эдинсоном Кавани. Правила лиги запрещают футболистам менять номера по ходу сезона. Роналду сможет взять "семерку" только если Кавани покинет Манчестер Юнайтед.
Goal сообщает, что португалец сможет выбрать в МЮ один из следующих номеров– 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
Карьера Роналду: коротко
- Ранее Роналду уже выступал за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 годах. В составе "красных дьяволов" португалец провел 292 матча и забил 118 голов. В 2008 году Роналду с Юнайтед выиграл Лигу чемпионов и "Золотой мяч".
- Последние три года Роналду провел в Ювентусе, с которым дважды становился чемпионом Италии. В минувшем сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром Серии А.