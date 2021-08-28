За правилами АПЛ, Роналду не зможе взяти номер 7, під яким раніше виступав за манкуніанців, а після за Реал і Ювентус.
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Колишній номер Роналду зайнятий нападником Едінсоном Кавані. Правила ліги забороняють футболістам міняти номери по ходу сезону. Роналду зможе взяти"сімку" тільки якщо Кавані покине Манчестер Юнайтед.
Goal повідомляє, що португалець зможе вибрати в МЮ один з наступних номерів – 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
Кар'єра Роналду: коротко
- Раніше Роналду вже виступав за Манчестер Юнайтед в 2003 – 2009 роках. У складі "червоних дияволів" португалець провів 292 матчі і забив 118 голів. У 2008 році Роналду з Юнайтед виграв Лігу чемпіонів і "Золотий м'яч".
- Останні три роки Роналду провів у Ювентусі, з яким двічі ставав чемпіоном Італії. У минулому сезоні 36-річний португалець став найкращим бомбардиром Серії А.