За правилами АПЛ, Роналду не зможе взяти номер 7, під яким раніше виступав за манкуніанців, а після за Реал і Ювентус.

Дивіться також У скільки обійшовся Манчестер Юнайтед трансфер Роналду: сума

Колишній номер Роналду зайнятий нападником Едінсоном Кавані. Правила ліги забороняють футболістам міняти номери по ходу сезону. Роналду зможе взяти"сімку" тільки якщо Кавані покине Манчестер Юнайтед.

Goal повідомляє, що португалець зможе вибрати в МЮ один з наступних номерів – 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.

Кар'єра Роналду: коротко