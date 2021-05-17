Канал Per Sempre Calcio опубликовав видео, на котором можно увидеть, как мужчины загружают суперкары Криштиану Роналду на грузовик. Грузовик Rodo Cargo, известной транспортной компании, базирующейся в Лиссабоне везет из его дома в Турине суперкары португальца.

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Роналду вывез свои автомобили из Турина: смотрите видео

Ранее была информация, что 36-летний Роналду может перейти в Спортинг этим летом.

Местная пресса придерживается следующего мнения: если в 2018-м автомобили прибыли в Италию вместе с Роналду, то, пожалуй, сейчас они покинут Апеннины вместе с владельцем.

Также раньше мама Роналду Мария Долор душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно в лиссабонский клуб.

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