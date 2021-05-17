Канал Per Sempre Calcio опубликовав видео, на котором можно увидеть, как мужчины загружают суперкары Криштиану Роналду на грузовик. Грузовик Rodo Cargo, известной транспортной компании, базирующейся в Лиссабоне везет из его дома в Турине суперкары португальца.
К слову Возвращение года: Роналду собирается в бывший клуб и готов на снижение зарплаты
Роналду вывез свои автомобили из Турина: смотрите видео
Ранее была информация, что 36-летний Роналду может перейти в Спортинг этим летом.
Местная пресса придерживается следующего мнения: если в 2018-м автомобили прибыли в Италию вместе с Роналду, то, пожалуй, сейчас они покинут Апеннины вместе с владельцем.
Также раньше мама Роналду Мария Долор душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно в лиссабонский клуб.
Роналду может покинуть Ювентус
- Итальянские СМИ утверждают, что Роналду попросят покинуть клуб, если "старая синьора" не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов.
- "Старая синьора" также согласна расстаться с 36-летним футболистом из-за тяжелого финансового положения. Клубу нужно выручить минимум 29 миллионов евро с продажи игрока, и туринцы планируют обменять его на полузащитника Поля Погбу. "Красные дьяволы" не заинтересованы в такой сделке.