Канал Per Sempre Calcio опубліковав відео, на якому можна побачити, як чоловіки завантажують суперкари Кріштіану Роналду на вантажівку. Вантажівка Rodo Cargo, відомої транспортної компанії, що базується в Лісабоні везе із його будинку в Турині суперкари португальця.

До слова Повернення року: Роналду збирається в колишній клуб та готовий на зниження зарплати

Ронладу вивіз свої автомобілі з Турину: дивіться відео

Раніше була інформація, що 36-річний Роналду може перейти в Спортинг цього літа.

Місцева преса дотримується наступної думки: якщо в 2018-му автомобілі прибули до Італії разом із Роналду, то, мабуть, зараз вони теж покинуть Апенніни разом із власником.

Також раніше мама Роналду Марія Долореш душ Сантуш Авейру пообіцяла, що буде переконувати сина повернутися саме лісабонський клуб.

Роналду може покинути Ювентус: коротко