В этом матче Криштиану Роналду испугался мяча, спрятавшись от него во время штрафного удара, что привело к единственному голу Пармы.
К слову Криштиану Роналду в ярости выбросил футболку после матча с Дженоа: фото
Форвард Пармы Гастон Бругман пробил точно над головой Криша и поразил ворота Ювентуса. Перед ударом Роналду пригнулся, закрыв лицо руками.
Криштиану Роналду уклонился от гола / Фото: Getty Images
"К сожалению, такие вещи случаются. В следующих матчах мы подумаем, стоит ли ставить Криштиану в стенку", – прокомментировал момент главный тренер Ювентуса Андреа Пирло.
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Не первый случай с Роналду
Добавим, что Роналду уже не впервые подводит команду. Звезда туринцев прятался от удара хавбека Порту Сержиу Оливейры, который привел к вылету Ювентуса из Лиги чемпионов.