У цьому матчі Кріштіану Роналду злякався м'яча, сховавшись від нього під час штрафного удару, що призвело до єдиного голу Парми.

До слова Кріштіану Роналду в люті викинув футболку після матчу з Дженоа: фото

Форвард Парми Гастон Бругман пробив точно над головою Кріша і вразив ворота Ювентуса. Перед ударом Роналду пригнувся, закривши обличчя руками.



Кріштіану Роналду ухилився від голу / Фото: Getty Images

"На жаль, такі речі трапляються. У наступних матчах ми подумаємо, чи варто ставити Кріштіану в стінку", – прокоментував момент головний тренер Ювентуса Андреа Пірло.

Відео моменту (дивіться на 00:52)

Не перший випадок з Роналду

Додамо, що Роналду вже не вперше підводить команду. Зірка туринців ховався від удару хавбека Порту Сержіу Олівейри, який призвів до вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів.