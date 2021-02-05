Живая легенда футбола Криштиану Роналду 5 февраля празднует 36-й день рождения. Мы решили вспомнить лучшие голы португальского футболиста.

За более чем двадцатилетнюю карьеру футболиста Роналду сменил 4 клуба. Криштиану начинал карьеру в лиссабонском Спортинге, из которого в 2003 году перешел в английский Манчестер Юнайтед.

Кстати Ювентус готовит новый контракт для Роналду

С Манчестер Юнайтед Роналду завоевал 9 трофеев:

чемпион Англии: 2006/07, 2007/08, 2008/09;

обладатель Кубка Англии-2003/04;

обладатель Кубка Футбольной лиги: 2005/06, 2008/09;

победитель Лиги чемпионов-2007/08;

обладатель Суперкубка Англии-2007;

победитель Клубного чемпионата мира-2008.

Смотрите лучшие голы Роналду за Манчестер Юнайтед

В 2009 году Роналду перешел в мадридский Реал, за который выступал до 2018 года. В Мадриде Роналду выиграл 16 трофеев:

чемпион Испании: 2011-12, 2016-17;

обладатель кубка Испании: 2010-11, 2013-14.;

обладатель Суперкубка Испании: 2012, 2017;

победитель Лиги Чемпионов: 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18;

обладатель Суперкубка: 2014, 2016, 2017;

победитель Клубного чемпионата мира: 2014, 2016, 2017.

Смотрите видео лучших голов Роналду в Реале

В туринском Ювентусе Роналду также успел завоевать несколько трофеев:

чемпионат Италии: 2018-19, 2019-20;

обладатель Суперкубка Италии: 2018, 2020.

Смотрите видео лучших голов Роналду за Ювентус

Криштиану Роналду также получил немало наград за сборную Португалии. В частности, он чемпион Европы-2016 и победитель Лиги наций-2018/2019. Роналду – серебряный призер Евро-2004.

Смотрите лучшие голы Роналду за Португалию

Криштиану Роналду еще и мастер по исполнению штрафных ударов. Португалец забивал на любой вкус.

Смотрите видео лучших голов Роналду со штрафных

В конце концов, 36-летний португалец оформил не один хет-трик за матч, что только доказывает его невероятный класс.

Смотрите видео хет-триков Роналду

Кстати. По данным Transfermarkt, Роналду отыграл 873 матча. На его счету 660 голов и 226 ассистов. Криштиану – обладатель 5 "Золотых мячей".