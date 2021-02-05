Криштиану Роналду – 36: лучшие голы феноменального португальца – видео
Живая легенда футбола Криштиану Роналду 5 февраля празднует 36-й день рождения. Мы решили вспомнить лучшие голы португальского футболиста.
Источник:24 канал
За более чем двадцатилетнюю карьеру футболиста Роналду сменил 4 клуба. Криштиану начинал карьеру в лиссабонском Спортинге, из которого в 2003 году перешел в английский Манчестер Юнайтед.
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С Манчестер Юнайтед Роналду завоевал 9 трофеев:
- чемпион Англии: 2006/07, 2007/08, 2008/09;
- обладатель Кубка Англии-2003/04;
- обладатель Кубка Футбольной лиги: 2005/06, 2008/09;
- победитель Лиги чемпионов-2007/08;
- обладатель Суперкубка Англии-2007;
- победитель Клубного чемпионата мира-2008.
Смотрите лучшие голы Роналду за Манчестер Юнайтед
В 2009 году Роналду перешел в мадридский Реал, за который выступал до 2018 года. В Мадриде Роналду выиграл 16 трофеев:
- чемпион Испании: 2011-12, 2016-17;
- обладатель кубка Испании: 2010-11, 2013-14.;
- обладатель Суперкубка Испании: 2012, 2017;
- победитель Лиги Чемпионов: 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18;
- обладатель Суперкубка: 2014, 2016, 2017;
- победитель Клубного чемпионата мира: 2014, 2016, 2017.
Смотрите видео лучших голов Роналду в Реале
В туринском Ювентусе Роналду также успел завоевать несколько трофеев:
- чемпионат Италии: 2018-19, 2019-20;
- обладатель Суперкубка Италии: 2018, 2020.
Смотрите видео лучших голов Роналду за Ювентус
Криштиану Роналду также получил немало наград за сборную Португалии. В частности, он чемпион Европы-2016 и победитель Лиги наций-2018/2019. Роналду – серебряный призер Евро-2004.
Смотрите лучшие голы Роналду за Португалию
Криштиану Роналду еще и мастер по исполнению штрафных ударов. Португалец забивал на любой вкус.
Смотрите видео лучших голов Роналду со штрафных
В конце концов, 36-летний португалец оформил не один хет-трик за матч, что только доказывает его невероятный класс.
Смотрите видео хет-триков Роналду
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