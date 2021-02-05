Кріштіану Роналду – 36: найкращі голи феноменального португальця – відео
Жива легенда футболу Кріштіану Роналду 5-го лютого святкує 36-й день народження. Ми вирішили пригадати найкращі голи португальського футболіста.
Джерело:24 канал
За понад двадцятирічну кар'єру футболіста Роналду змінив 4 клуби. Кріштіану розпочинав кар'єру в лісабонському Спортінгу, з якого у 2003 році перейшов в англійський Манчестер Юнайтед.
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З Манчестер Юнайтед Роналду завоював 9 трофеїв:
- чемпіон Англії: 2006/07, 2007/08, 2008/09;
- володар Кубка Англії-2003/04;
- володар Кубка Футбольної ліги: 2005/06, 2008/09;
- переможець Ліги чемпіонів-2007/08;
- володар Суперкубка Англії-2007;
- переможець Клубного чемпіонату світу-2008.
Дивіться найкращі голи Роналду за Манчестер Юнайтед
У 2009 році Роналду перейшов у мадридський Реал, за який виступав до 2018 року. У Мадриді Роналду виграв 16 трофеїв:
- чемпіон Іспанії: 2011-12, 2016-17;
- володар кубка Іспанії: 2010-11, 2013-14.;
- володар Суперкубка Іспанії: 2012, 2017;
- переможець Ліги Чемпіонів : 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18;
- володар Суперкубка: 2014, 2016, 2017;
- переможець Клубного чемпіонату світу: 2014, 2016, 2017.
Дивіться відео найкращих голів Роналду в Реалі
У туринському Ювентусі Роналду також встиг завоювати декілька трофеїв:
- чемпіонат Італії: 2018-19, 2019-20"
- володар Суперкубка Італії: 2018, 2020.
Дивіться відео найкращих голів Роналду за Ювентус
Кріштіану Роналду також здобув чимало нагород за збірну Португалії. Зокрема, він чемпіон Європи-2016 та переможець Ліги націй-2018/2019. Роналду – срібний призер Євро-2004.
Дивіться найкращі голи Роналду за Португалію
Кріштіану Роналду ще й майстер з виконання штрафних ударів. Португалець забивав на будь-який смак.
Дивіться відео найкращих голів Роналду зі штрафних
Врешті-решт, 36-річний португалець оформив не один хет-трик за матч, що тільки доводить його неймовірний клас.
Дивіться відео хет-триків Роналду
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