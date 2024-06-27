Стюард принял весь удар: фанат едва не травмировал Роналду, прыгнув с трибуны – шокирующее видео

Когда Криштиану Роналду возвращался в раздевалку, на него с трибуны прыгнул болельщик. Стюарды вовремя среагировали на инцидент.

В среду, 26 июня, состоялись последние матчи группового этапа на Евро-2024. В одном из них Грузия противостояла Португалии.

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Болельщик едва не травмировал Роналду

В перерыве матча с Грузией, футболист сборной Португалии направлялся в подтрибунное помещение, как вдруг с трибуны на него прыгнул один из фанатов. Казалось, что нога болельщика летит прямо в лицо футболисту.

Для Криштиану Роналду все обошлось, ведь весь удар на себя принял стюард, который закрыл своим телом футболиста.

Болельщик прыгнул на Роналду: смотрите видео

Отметим, что несмотря на поражение от Грузии, Португалия отобралась в плей-офф. Команда в 1/8 финала Евро-2024 сыграет со Словенией.