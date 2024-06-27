У середу, 26 червня, відбулись останні матчі групового етапу на Євро-2024. В одному з них Грузія протистояла Португалії.
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Вболівальник ледь не травмував Роналду
У перерві матчу з Грузією, футболіст збірної Португалії прямував у підтрибунне приміщення, як раптом з трибуни на нього стрибнув один з фанатів. Здавалося, що нога вболівальника летить прямо в обличчя футболісту.
Для Кріштіану Роналду все обійшлося, адже весь удар на себе прийняв стюард, який закрив своїм тілом футболіста.
Вболівальник стрибнув на Роналду: дивіться відео
Відзначимо, що попри поразку від Грузії, Португалія відібралася у плей-оф. Команда в 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє зі Словенією.