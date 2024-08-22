Роналду тайно женился: звездный футболист проговорился об отношениях с Джорджиной Родригес

Форвард Аль-Насра продолжает вести активную внефутбольную жизнь и баловать фанатов различными видео. На одном из них болельщики заметили несколько интересных деталей.

Несмотря на приближение завершения карьеры Криштиану Роналду остается одним из самых популярных спортсменов. Португалец имеет рекордное количество подписчиков в инстаграм – более 636 миллионов.

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Роналду раскрыл карты

Теперь же Криштиану открыл собственный ютуб-канал, который бьет рекорды в первые же дни. На нем португалец опубликовал уже более десятка видео. И в одном из них Роналду кое в чем проговорился.

В ролике CR7 снимался вместе со своей второй половинкой Джорджиной Родригес и в начале представил ее как свою жену. Кроме того, во время видео на пальцах у девушки и футболиста были заметна обручальные кольца.

Ранее Роналду и Родригес не объявляли о свадьбе, хотя в свое время Криштиану делал Джорджине предложение. Пара встречается уже восемь лет.

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Что известно о звездной паре

До встречи с испанкой Криштиану уже имел троих детей – сын Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матео. Сама же Родригес родила в паре с футболистом двух дочерей – Алану Мартину и Беллу Эмеральду.

30-летняя Родригес не была очень известной до встречи с Роналду. Девушка является моделью и занимается латинскими танцами. Кроме того, в 2022 году она стала продюсером документального фильма о себе под названием "Я Джорджина".