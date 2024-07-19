Американское издание ESPN опубликовало собственную версию ста лучших спортсменов века. Задача была не из простых, ведь оценивались достижения в различных видах спорта.

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Кто стал победителем рейтинга

Эксперты учитывали результаты атлетов начиная с 1 января 2000 года. Редакции ESPN со всего мира участвовали в определении номинантов и в процессе голосования. Итогом кропотливой работы стал рейтинг ста лучших профессиональных спортсменов века.

Заслуженным победителем стал американский пловец Майкл Фелпс. Он установил 39 мировых рекордов и стал абсолютным рекордсменом по победам на Олимпийских играх.

Аргентинец Лео Месси замкнул тройку лучших за теннисисткой Сереной Уильямс. Интересно, что лучший бомбардир сборных за всю историю Криштиану Роналду оказался лишь на 13-м месте.

Топ-5 лучших спортсменов века

Майкл Фелпс (плавание) – 28-кратный олимпийский призер (рекорд), 23-кратный золотой олимпийский призер. Получил больше всего золотых медалей на одной Олимпиаде, когда он выиграл восемь наград в Пекине-2008. Серена Уильямс (теннис) – 23-кратная чемпионка турниров уровня Грэндслем в одиночном разряде (второй результат за все время). Рекордсменка среди женщин по количеству побед в матчах на "мэйджорах" – 365. 73 титула в карьере – пятое место среди женщин. Четыре раза становилась чемпионкой Олимпийских игр. Лионель Месси (футбол) – 10-разовый чемпион ЛаЛиги, семикратный победитель Кубка Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный лучший бомбардир Лиги чемпионов, 17 раз входил в символическую сборную ФИФА, победитель Кубка мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный обладатель "Золотого мяча" чемпионата мира по футболу, восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Леброн Джеймс (баскетбол) – лучший игрок в истории НБА по количеству очков, 20-кратный участник Матча всех звезд, 19 раз избирался в сборную всех НБА, и шесть раз в команду защитников. Четыре раза становился MVP финала НБА, и трижды - MVP Матча всех звезд. В общем он выиграл четыре титула НБА с тремя разными командами, а также дважды выигрывал "золото" Олимпийских игр. Том Брэйди (американский футбол) – семикратный чемпион Супербоула, пятикратный MVP Супербоула, трижды NFL MVP.

Также в десятку лучших попали Роджер Федерер (теннис), Симон Байлз (гимнастика), Тайгер Вудс (гольф), Усэйн Болт (бег), Коби Брайант (баскетбол).