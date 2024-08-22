Попри наближення завершення кар'єри Кріштіану Роналду залишається одним з найбільш популярних спортсменів. Португалець має рекордну кількість підписників у інстаграм – більше 636 мільйонів.

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Роналду розкрив карти

Тепер же Кріштіану відкрив власний ютуб-канал, який б'є рекорди у перші ж дні. На ньому португалець опублікував вже більше десятка відео. І в одному із них Роналду де в чому проговорився.

В ролику CR7 знімався разом зі своєю другою половинкою Джорджиною Родрігес і на початку представив її як свою дружину. Крім того, під час відео на пальцях у дівчини та футболіста були помітна обручки.

Раніше Роналду та Родрігес не оголошували про весілля, хоча свого часу Кріштіану робив Джорджині пропозицію. Пара зустрічається вже вісім років.

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Що відомо про зіркову пару

До зустрічі з іспанкою Кріштіану вже мав трьох дітей – син Кріштіану-молодший, а також близнюки Єва та Матео. Сама ж Родрігес народила у парі з футболістом двох доньок – Алану Мартіну та Беллу Емеральду.

30-річна Родрігес не була дуже відомою до зустрічі з Роналду. Дівчина є моделлю та займається латинськими танцями. Крім того, у 2022 році вона стала продюсером документального фільму про себе під назвою "Я Джорджина".