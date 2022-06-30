Криштиану Роналду и дело об изнасиловании: футболист требует компенсацию с адвоката модели
30 июня 2022 , 19:36Читати новину українською
Источник:Associated Press
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду требует компенсацию с адвоката модели Кэтрин Майорги, обвинявшей футболиста в изнасиловании.
Футболист требует у адвоката 626 тысяч долларов
Юрист Роналду Питер Кристиансен просит окружного судью США Дженнифер Дорси возложить на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла личную ответственность за возмещение.
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Для формирования суммы иска Кристиансен пользовался тем, что адвокаты получают от 350 до 850 долларов в час. В этом деле речь идет о примерно 1200 часах.
Стовалл игнорирует смс и электронные письма. Он должен ответить в суд Лас-Вегаса до 8 июля.
Звездный нападающий пытается взыскать 626 тысяч долларов с адвоката модели.
Что известно о судебном процессе
- Судебный процесс по делу Роналду и Майорги начался осенью 2018 года.
- Американка утверждала, что португальский футболист изнасиловал ее в одной из гостиниц Лас-Вегаса в 2009 году, а затем дал 375 тысяч долларов, чтобы она молчала.
- Роналду не возражал, что действительно встречался с Майоргой и имел с ней сексуальные отношения, но настаивал, что все происходило по взаимному согласию.
- По словам правоохранителей, в результате расследования, которое длилось несколько месяцев, доказательств виновности Роналду им обнаружить не удалось.
- Судья Дженнифер Дорси закрыла дело Майорги против Роналду из-за того, что "при формировании обвинения незаконно и неоднократно использовались частные документы".