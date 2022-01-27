Кричать и болтать – это дешево, – менеджер Усика обвинил Фьюри в срыве боя

Вероятный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри с каждым днем отдаляется от реальности. Эгис Климас, менеджер Усика, намекнул, что Фьюри виноват в срыве поединка.

Фьюри оскорбил Усика

Фьюри записал видео, в котором оскорбил Усика. Обладатель пояса WBC назвал украинца слабаком. Досталось также Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Первого он назвал трусом, а насчет Уайта сказал, что тот не хочет сразиться с ним.

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Климас попросил Фьюри зря не упоминать об Усике и призвал британца говорить со своей командой. По словам менеджера, именно Тайсон не дает состояться поединку с Усиком.

Прежде чем в следующий раз вспомнить Усика, поговори со своей командой, менеджерами, советниками и промоутерами, которые согласились со всеми условиями. Кажется, что это ты не даешь этому поезду тронуться. Кричать и болтать – это дешево, Тайсон,

– написал Климас.

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