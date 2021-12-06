Кричал и нервничал: спортивный директор Лидса ужасно разозлился во время матча – видео

Лидс Юнайтед и Брентфорд сыграли вничью в рамках поединка 15-го тура чемпионата Англии. Матч закончился со счетом 2:2.

Неистовая ярость

Большое внимание журналистов приковал к себе спортивный директор "павлинов" Виктор Орта. Мужчина не контролировал своих эмоций во время игры.

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Во время матча его пришлось сдерживать "целой толпе". Мужчина по непонятным причинам кричал, нервничал, а также показывал кому-то жестами замолчать.

СМИ отмечают, что Орта недоволен реакцией одного из болельщиков Лидс Юнайтед

Видео комического момента