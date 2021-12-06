Несамовита лють
Неабияку увагу журналістів прикув до себе спортивний директор "павичів" Віктор Орта. Чоловік не контролював своїх емоцій під час гри.
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Під час матчу його довелося стримувати "цілому натовпу". Чоловік з незрозумілих причин кричав, нервувався, а також показував комусь жестами замовкнути.
ЗМІ зазначають, що Орта невдоволений реакцією одного із вболівальників Лідс Юнайтед
Відео комічного моменту
- Господарі відкрили рахунок у матчі, проте "джмелі" відігралися та навіть вийшли вперед. Бемфорд врятував свою команду від поразки та забив на останніх хвилинах.
- Лідс Юнайтед розташувався на 14-й сходинці у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022.