Неистовая ярость
Большое внимание журналистов приковал к себе спортивный директор "павлинов" Виктор Орта. Мужчина не контролировал своих эмоций во время игры.
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Во время матча его пришлось сдерживать "целой толпе". Мужчина по непонятным причинам кричал, нервничал, а также показывал кому-то жестами замолчать.
СМИ отмечают, что Орта недоволен реакцией одного из болельщиков Лидс Юнайтед
Видео комического момента
- Хозяева открыли счет в матче, однако "шмели" отыгрались и даже вышли вперед. Бэмфорд спас свою команду от поражения и забил на последних минутах.
- Лидс Юнайтед расположился на 14-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.