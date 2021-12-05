Фанаты Мальме сошли с ума

После финального свистка фанаты Мальме сошли с ума и заполонили футбольное поле. И это не просто так, ведь интрига в борьбе за титул сохранялась до последней минуты.

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Главным конкурентом Мальме в борьбе за титул был АИК, который в последнем туре победил Сириус (4:2). После победы в последнем туре АИК набрал 59 очков, как и Мальме. Но "небесно-голубые" стали чемпионами благодаря дополнительным показателям.

Фанатам Мальме пришлось изрядно понервничать во время последнего матча, ведь в случае поражения Хальмстада именно АИК стал бы чемпионом. Игра Мальме завершилась нервной ничьей 0:0 и клуб все-таки стал чемпионом мира.

Болельщики настолько нервничали, что смогли выплеснуть свои эмоции. Они выбежали на поле и вместе с футболистами праздновали чемпионство.



Фанаты и футболисты празднуют чемпионство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF

Правда, когда Мальме вручали титулы, то стюардам все-таки пришлось оградить игроков от болельщиков. Но от этого атмосфера была не менее сказочной.



Фанаты и футболисты празднуют чемпионство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанаты и футболисты празднуют чемпионство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанаты и футболисты празднуют чемпионство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF



Фанаты и футболисты празднуют чемпионство Мальме / Фото twitter.com/Malmo_FF

Важно. Для Мальме это 22-й титул чемпиона Швеции. Еще 15 раз команда финишировала на втором месте.