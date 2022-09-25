Россиянин Кремлев сохранил должность в IBA: почему не состоялись перевыборы

В воскресенье, 25 сентября, Ереване прошел внеочередной конгресс Международной ассоциации любительского бокса (IBA). Там должны провести голосование по повторному проведению выборов руководителя организации.

В чем причина

Однако перевыборы не прошли, российский функционер Умар Кремлев останется президентом Международной боксерской ассоциации.

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Отмечают, что IBA отказалась проводить перевыборы президента, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда о неправомерном отстранении еще одного кандидата Бориса ван дер Ворста на предыдущих выборах в мае 2022 года.

Это решение было принято 25 сентября на внеочередном конгрессе.

За проведение перевыборов проголосовали 36 федераций, 106 – против, 4 – воздержались.

На выборах присутствовал боксерский функционер, руководящий Федерацией бокса Украины Владимир Продивус. Он является вице-президентом IBA.

Что не так с Кремлевым