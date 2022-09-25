Россиянин Кремлев сохранил должность в IBA: почему не состоялись перевыборы
Источник:Inside the Games
В воскресенье, 25 сентября, Ереване прошел внеочередной конгресс Международной ассоциации любительского бокса (IBA). Там должны провести голосование по повторному проведению выборов руководителя организации.
В чем причина
Однако перевыборы не прошли, российский функционер Умар Кремлев останется президентом Международной боксерской ассоциации.
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Отмечают, что IBA отказалась проводить перевыборы президента, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда о неправомерном отстранении еще одного кандидата Бориса ван дер Ворста на предыдущих выборах в мае 2022 года.
Это решение было принято 25 сентября на внеочередном конгрессе.
За проведение перевыборов проголосовали 36 федераций, 106 – против, 4 – воздержались.
На выборах присутствовал боксерский функционер, руководящий Федерацией бокса Украины Владимир Продивус. Он является вице-президентом IBA.
Что не так с Кремлевым
- Ранее Умар Кремлев являлся главой федерации бокса россии. В мае этого года он опубликовал в своем инстаграмме сторис, где на заднем плане видна карта России. К территории страны Кремлев добавил и АР Крым – оккупированную территорию Украины с 2014 года.
- Также IBA не отстранила российских боксеров от международной арены.
- А еще Кремлева переизбрали на пост президента Международной Федерации бокса по процедуре акламации, без голосования.