Когда состоится бой Беринчика с Менди

Будущим соперником Беринчика станет обладатель титула EBU Иван Менди. Этот поединок состоится 26 ноября.

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Подготовка уже началась,

– написал Денису своему инстаграмме.

Ранее промоутер Александр Красюк рассказал, почему украинскому нужен этот поединок. По его словам, в случае успешного выступления Беринчика ожидает поединок за звание чемпиона мира.

Напомним, что несколько месяцев назад Денису было не до бокса. В первые дни полномасштабного вторжения боксер вступил в ряды территориальной обороны Киева. Несколько месяцев подряд он помогал украинским военным, в частности, ездил в Харьковскую и Сумскую.

Последний свой бой Беринчик провел в декабре прошлого года. Денис победил россиянина Ису Чаниева и защитил чемпионский пояс WBO International.

Его соперник последний раз выходил на ринг в апреле 2022 года. Тогда Менди получил вакантный пояс EBU, перебоксировав итальянца Джанлуку Челью.