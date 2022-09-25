У чому причина

Однак перевибори не відбулися, російський функціонер Умар Кремльов залишиться президентом Міжнародної боксерської асоціації.

Варте уваги Берінчик розпочав підготовку до поєдинку з Менді: коли боксери вийдуть на ринг

Зазначають, що IBA відмовилась проводити перевибори президента, попри рішення Спортивного арбітражного суду про неправомірне відсторонення ще одного кандидата Бориса ван дер Ворста на попередніх виборах, які відбулись в травні 2022 року.

Це рішення було прийняте 25 вересня на позачерговому конгресі.

За проведення перевиборів проголосували 36 федерацій, 106 – проти, 4 – утрималися.

На виборах був присутній боксерський функціонер, який керує Федерацією боксу України, Володимир Продивус. Він є віцепрезидентом IBA.

Що не так з Кремльовим