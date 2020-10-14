В среду, 14 октября, в Дружковке состоялся четвертый матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчугом". В прошлом поединке "горожане" минимально обыграли донецкий клуб со счетом 1:0 и сократили разрыв в серии до минимума – 2:1.

"Донбасс" – "Кременчуг" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Счет в серии – 2:2

Предыдущий матч: "Кременчуг" благодаря голу на последних минутах ярко обыграл "Донбасс" в матче финальной серии

Во втором периоде, неожиданно для хозяев, гости вышли вперед. Отметилась тройка нападающих: Коробов-Дубинин-Денискин. Первые два отпасовали, а третий забил.

После пропущенной шайбы, "Донбасс" пытался отыграться. Моменты в Шишлянникова, Захарова, Разумова и опасный бросок Милехина – со всем этим надежно и уверенно справился вратарь "Кременчуга" Новицкий.

На 54 минуте хоккеисты "Кременчуга" удвоили счет встречи. Грицких накинул на ворота, Андрюхов отбил прямо на Волкова и нападающий гостей спокойно забросил шайбу. Через 4 минуты, "горожане" провели еще одну атаку, в которой нападающий гостей Серанов забил третий решающий гол в поединке.

Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пока во всех матчах финальной серии Украинской хоккейной лиги побеждали только гости. Следующий поединок – 16 октября в Кременчуге.