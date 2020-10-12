В понедельник, 12 октября, финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ переехала в Дружковку, где состоялся третий матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуг".

Донбасс – Кременчуг 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: Толстушко, 58:04

Счет в серии: 2:1

Вы это видели? "Донбасс" выиграл первый матч финала УХЛ, отыгравшись с 0:3 – видео

Казалось, что и третий матч финальной серии УХЛ между "Кременчугом" и "Донбассом" будет решен в овертайме. Первые два поединка финала "Донбасс" выиграл именно в дополнительное время.

Однако "Кременчуг" победил 1:0 благодаря шайбе Всеволода Толстушко в меньшинстве на 59 минуте поединка.

Таким образом, "Кременчуг" размочил счет в финальной серии плей-офф УХЛ и продолжил серию еще на один поединок.

Отметим, что следующий матч серии команды проведут уже 14 октября в Дружковке. Начало матча в 18:45.