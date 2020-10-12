"Кременчуг" благодаря голу на последней минуте ярко обыграл "Донбасс" в матче финальной серии
В понедельник, 12 октября, финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ переехала в Дружковку, где состоялся третий матч битвы за чемпионский титул между "Донбассом" и "Кременчуг".
Донбасс – Кременчуг 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: Толстушко, 58:04
Счет в серии: 2:1
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Казалось, что и третий матч финальной серии УХЛ между "Кременчугом" и "Донбассом" будет решен в овертайме. Первые два поединка финала "Донбасс" выиграл именно в дополнительное время.
Однако "Кременчуг" победил 1:0 благодаря шайбе Всеволода Толстушко в меньшинстве на 59 минуте поединка.
Таким образом, "Кременчуг" размочил счет в финальной серии плей-офф УХЛ и продолжил серию еще на один поединок.
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