"Кременчук" зрівняв рахунок у фінальній серії плей-офф УХЛ
У середу, 14 жовтня, в Дружківці відбувся четвертий матч битви за чемпіонський титул між "Донбасом" і "Кременчуком". У минулому поєдинку "містяни" мінімально обіграли донецький клуб з рахунком 1:0 і скоротили розрив у серії до мінімуму – 2:1.
"Донбас" – "Кременчук" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Рахунок в серії – 2:2
Попередній матч: "Кременчук" завдяки голу на останніх хвилинах яскраво обіграв "Донбас" у матчі фінальної серії
У другому періоді, несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов-Дубінін-Деніскин. Перші два відпасували, а третій забив.
Після пропущеної шайби, "Донбас" намагався відігратися. Моменти у Шишляннікова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мілєхіна – з усім цим надійно і впевнено впорався воротар "Кременчука" Новіцький.
На 54 хвилині хокеїсти "Кременчука" подвоїли рахунок зустрічі. Грицьких накинув на ворота, Андрюхов відбив прямо на Волкова і нападник гостей спокійно закинув шайбу. Через 4 хвилини, "містяни" провели ще одну атаку, в якій, нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку.