У середу, 14 жовтня, в Дружківці відбувся четвертий матч битви за чемпіонський титул між "Донбасом" і "Кременчуком". У минулому поєдинку "містяни" мінімально обіграли донецький клуб з рахунком 1:0 і скоротили розрив у серії до мінімуму – 2:1.

"Донбас" – "Кременчук" 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Рахунок в серії – 2:2

Попередній матч: "Кременчук" завдяки голу на останніх хвилинах яскраво обіграв "Донбас" у матчі фінальної серії

У другому періоді, несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов-Дубінін-Деніскин. Перші два відпасували, а третій забив.

Після пропущеної шайби, "Донбас" намагався відігратися. Моменти у Шишляннікова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мілєхіна – з усім цим надійно і впевнено впорався воротар "Кременчука" Новіцький.

На 54 хвилині хокеїсти "Кременчука" подвоїли рахунок зустрічі. Грицьких накинув на ворота, Андрюхов відбив прямо на Волкова і нападник гостей спокійно закинув шайбу. Через 4 хвилини, "містяни" провели ще одну атаку, в якій, нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку.

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 2:2. Поки у всіх матчах фінальної серії Української хокейної ліги перемагали тільки гості. Наступний поєдинок – 16 жовтня в Кременчуці.