В украинской хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. Первыми на лед вышли команды "Кременчуг" и "Белый Барс".

Первый матч между командами закончился более чем уверенной победой "Кременчуга". Хотя первый период матча между командами отличился нулями на табло.

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Только на третьей минуте второго периода "горожанам" удалось "размочить" счет – точным броском отметился Деныскин. Эта шайба так и стала единственной во втором периоде.

Зато в третьем периоде команды устроили настоящий голепад. Сначала "Белый Барс" сравнял счет на табло усилиям Благого. А через 25 секунд "Кременчуг" снова был впереди – забил Савченко.

Провальными для "барсов" стали две минуты матча, когда между 50:42 и 52:49 в их ворота влетело три шайбы. Дубль в матче оформил Деныскин, еще по одному точному броску нанесли Созонов и Коробов.

Кременчуг – Белый Барс 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) Счет в серии 1:0

Шайбы: 1:0 Деныскин (Дубинин, Коробов), 22:57; 1:1 Благой (Мазур, Грицюк), 40:12; 2:1 Савченко (Боевых, Хришпенц), 40:37; 3:1 Деныскин (Коробов, Дубинин), 50:42; 4:1 Созонов (Савченко, Пукс), 51:49; 5:1 Коробов (Дубинин, Деныскин), 52:49.

"Кременчуг" побеждает в первом матче плей-офф. 2 сентября команды проведут второй матч в серии. В этот же день на лед выйдут и "Донбасс" и "Днепр".